Tennis de table

Résultats français au WTT Champions Francfort 2026 : le bilan

Par Thomas Lebreton

Publié le 13 novembre 2026 · 5 min de lecture

Les cinq Français engagés au WTT Champions Francfort 2026 ont tous été éliminés dès les seizièmes de finale. Du 3 au 8 novembre 2026, Simon Gauzy, Flavien Coton, Thibault Poret, Prithika Pavade et Jia Nan Yuan n'ont remporté aucun match dans un tournoi gagné par les Japonais Tomokazu Harimoto et Hina Hayata.

Cette étape allemande, disputée quelques jours après le WTT Champions Montpellier 2026, se termine donc sur un bilan difficile pour la délégation tricolore. Les tableaux réunissaient 32 joueurs et 32 joueuses à la Süwag Energie Arena, selon les informations officielles de World Table Tennis.

Que retenir des résultats français au WTT Champions Francfort 2026 ?

Les cinq Français engagés ont été éliminés en seizièmes de finale, selon le tableau officiel de World Table Tennis mis à jour à l'issue du tournoi le 8 novembre 2026. Jia Nan Yuan est la seule à avoir poussé son adversaire jusqu'à la cinquième manche, tandis que Simon Gauzy a pris une manche à Wim Verdonschot.

Le constat collectif est net, mais les scénarios diffèrent. Jia Nan Yuan a été la plus proche d'une qualification face à Hana Goda. Gauzy a remporté la première manche de sa rencontre avant de subir le retour de son adversaire. Flavien Coton, Thibault Poret et Prithika Pavade ont été battus en trois manches.

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Les résultats complets des cinq Français à Francfort

Joueur ou joueuse Adversaire Tour Résultat Simon Gauzy Wim Verdonschot Seizièmes de finale Défaite 1-3 Flavien Coton Tomislav Pucar Seizièmes de finale Défaite 0-3 Thibault Poret Zhou Qihao Seizièmes de finale Défaite 0-3 Jia Nan Yuan Hana Goda Seizièmes de finale Défaite 2-3 Prithika Pavade Margaryta Pesotska Seizièmes de finale Défaite 0-3

Simon Gauzy cède après avoir pris la première manche

Simon Gauzy a été battu par Wim Verdonschot le 4 novembre. Le Français a remporté une première manche disputée 12-10, mais son adversaire a ensuite gagné les trois suivantes 11-9, 11-9 et 11-7. Gauzy quitte ainsi le tournoi sur une défaite 3-1.

Deux des manches perdues se sont jouées avec seulement deux points d'écart. Ce résultat illustre le poids des fins de manche dans un format court, où une série de quelques points peut rapidement modifier le cours de la rencontre.

Flavien Coton et Thibault Poret stoppés en trois manches

Flavien Coton n'a pas trouvé de solution contre le Croate Tomislav Pucar. Le Français s'est incliné 3-0 le 3 novembre et a quitté la compétition dès son entrée en lice. Cette rencontre lui a permis de se mesurer à un joueur expérimenté du circuit international, sans parvenir à lui prendre une manche.

Thibault Poret a connu le même résultat face au Chinois Zhou Qihao. Le match, programmé le 3 novembre et répertorié dans le tableau officiel, s'est conclu sur une défaite 3-0 du Français. Poret n'a donc pas rejoint les huitièmes de finale.

Jia Nan Yuan pousse Hana Goda jusqu'à la cinquième manche

Jia Nan Yuan a livré le match français le plus disputé. Opposée à l'Égyptienne Hana Goda le 3 novembre, elle a gagné la première manche 11-7, puis perdu les deux suivantes 7-11 et 5-11. La Française a égalisé en remportant la quatrième 11-7, avant de céder 7-11 dans la manche décisive.

Cette défaite 2-3 est le résultat français le plus serré du premier tour. Jia Nan Yuan est revenue à deux manches partout, mais Hana Goda a mieux négocié le cinquième acte. Le parcours de l'Égyptienne s'est donc poursuivi en huitièmes de finale.

Prithika Pavade battue par Margaryta Pesotska

Dernière Française encore en lice, Prithika Pavade a été éliminée le 4 novembre par l'Ukrainienne Margaryta Pesotska. Le score final est de 3-0, avec des manches conclues 11-9, 11-7 et 11-9 en faveur de Pesotska, comme l'ont rapporté L'Équipe et la vidéo officielle de la rencontre.

Pavade est restée au contact dans la première et la troisième manche, sans parvenir à les conclure. Son élimination a confirmé qu'aucun représentant français n'atteindrait les huitièmes de finale. Pour choisir un équipement adapté à votre pratique, consultez aussi notre guide de la meilleure raquette de ping-pong.

Pourquoi aucun Français n'a-t-il franchi le premier tour ?

Le bilan s'explique par la densité des tableaux et par plusieurs manches serrées qui ont basculé en faveur des adversaires français. Un WTT Champions commence directement par un tableau de 32 joueurs ou joueuses, sans tour préliminaire. Chaque défaite entraîne donc une élimination immédiate, même contre un adversaire mieux classé ou plus expérimenté.

La délégation française ne comprenait pas Félix Lebrun. Simon Gauzy, Flavien Coton et Thibault Poret représentaient la France dans le tableau masculin, tandis que Prithika Pavade et Jia Nan Yuan disputaient l'épreuve féminine. Cette composition doit être prise en compte avant toute comparaison avec les résultats obtenus à Montpellier.

Les cinq rencontres font ressortir plusieurs constats sportifs :

Gauzy a laissé échapper deux manches conclues sur le score de 11-9.

Jia Nan Yuan a réussi à revenir à deux manches partout avant de céder dans la cinquième.

Coton, Poret et Pavade n'ont pas remporté de manche.

Les cinq Français ont été éliminés avant les huitièmes de finale.

Ces résultats décrivent le tournoi sans suffire à établir une tendance durable. Une épreuve à élimination directe offre peu de possibilités de rattrapage et ne permet pas, à elle seule, d'évaluer toute la progression d'un joueur sur une saison.

Quels enseignements retenir après l'étape de Montpellier ?

Francfort constitue un coup d'arrêt collectif, mais pas une remise en cause générale du tennis de table français. Cinq défaites au premier tour forment un bilan négatif. Elles montrent surtout que la délégation présente en Allemagne n'a pas transformé ses occasions dans un tableau relevé, quelques jours seulement après l'étape de Montpellier.

Le match de Jia Nan Yuan apporte la principale note encourageante. La Française a rivalisé pendant cinq manches avec Hana Goda et a su égaliser après avoir été menée deux manches à une. Gauzy a également bien commencé sa rencontre, mais n'a ensuite remporté aucune des trois manches suivantes.

Les défaites de Coton et Poret doivent être replacées dans le contexte de confrontations exigeantes contre Tomislav Pucar et Zhou Qihao. Le résultat immédiat reste défavorable, mais ces rencontres internationales donnent des repères concrets sur la capacité à entrer dans le match, à tenir les échanges et à négocier les points importants.

La comparaison avec la victoire de Jang Woojin au WTT Champions Montpellier 2026 rappelle enfin qu'un long parcours dans ce format exige de répéter les performances face à des adversaires de haut niveau.

Harimoto et Hayata signent un doublé japonais à Francfort

Le WTT Champions Francfort 2026, terminé le 8 novembre, a consacré Tomokazu Harimoto chez les hommes et Hina Hayata chez les femmes. Harimoto a battu l'Allemand Patrick Franziska 4-2 en finale. Lin Yun-Ju et Shunsuke Togami avaient atteint les demi-finales du tableau masculin.

Dans le tableau féminin, Hina Hayata a dominé sa compatriote Satsuki Odo 4-2. Les manches se sont conclues 12-10, 11-3, 6-11, 11-5, 8-11 et 11-6. Ces deux finales, disputées le 8 novembre, ont donc offert au Japon les titres masculin et féminin.

Pour les Français, le tournoi restera associé à une élimination collective précoce. Les prochaines étapes permettront de voir si les joueurs tricolores parviennent à convertir davantage de manches serrées et à replacer plusieurs représentants dans les derniers tours des tableaux WTT.