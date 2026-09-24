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Alexis Lebrun finaliste du WTT Star Contender d’Astana 2026 : le bilan

Par Sarah Vidal

Publié le 24 septembre 2026 · 7 min de lecture

Alexis Lebrun a terminé finaliste du WTT Star Contender d’Astana 2026, disputé du 15 au 20 septembre au Kazakhstan. Battu par Dang Qiu en six manches après avoir mené 2 à 1, le Français repart avec quatre victoires et un résultat encourageant avant le China Smash, sans que cette finale garantisse sa réussite à Pékin.

Quel bilan retenir du tournoi d’Alexis Lebrun à Astana ?

Le bilan est positif malgré la défaite finale : tête de série numéro 1 et neuvième joueur mondial au début de l’épreuve, Alexis Lebrun a remporté quatre rencontres, éliminé Zhou Qihao en demi-finale et atteint le dernier match sans avoir été poussé jusqu’à la manche décisive.

La Fédération française de tennis de table a publié le 15 septembre 2026 le programme et les résultats des Français engagés à Astana. Ceux-ci confirment les victoires d’Alexis Lebrun contre Andreas Levenko, Kay Stumper, Ryoichi Yoshiyama et Zhou Qihao avant sa défaite face à Dang Qiu.

Le Français n’a concédé que deux manches pendant ses quatre premiers matchs, une contre Kay Stumper et une contre Zhou Qihao. Cette régularité donne du poids à sa place de finaliste, même si le scénario de la finale laisse un regret après un avantage de deux manches à une.

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Un parcours maîtrisé avant la finale

Exempté du premier tour en raison de son statut de tête de série, Alexis Lebrun est entré en lice contre l’Autrichien Andreas Levenko. Il s’est imposé en trois manches, 11 à 5, 11 à 7 et 12 à 10. La dernière manche a été plus serrée, mais il a évité de prolonger la rencontre.

Le tour suivant a demandé une réaction. Kay Stumper a remporté la première manche 11 à 7, puis Alexis Lebrun a inversé la dynamique avec trois sets gagnés 11 à 3, 11 à 2 et 11 à 9. Cette victoire 3 à 1 a validé sa qualification pour les quarts de finale.

Face au Japonais Ryoichi Yoshiyama, alors présenté comme le 70e joueur mondial, le Français a gagné 3 manches à 0. Les scores de 11 à 5, 11 à 3 et 12 à 10 montrent une rencontre contrôlée, avec une résistance plus marquée de son adversaire dans le dernier set.

La demi-finale du 20 septembre l’a opposé au Chinois Zhou Qihao. Après avoir perdu la première manche 6 à 11, Alexis Lebrun a remporté les trois suivantes 11 à 7, 11 à 5 et 11 à 8. Les résultats officiels de World Table Tennis confirment cette victoire 3 à 1.

Tour Adversaire Résultat Seizième de finale Andreas Levenko Victoire 3 à 0 Huitième de finale Kay Stumper Victoire 3 à 1 Quart de finale Ryoichi Yoshiyama Victoire 3 à 0 Demi-finale Zhou Qihao Victoire 3 à 1 Finale Dang Qiu Défaite 2 à 4

Ce parcours présente deux constantes : Alexis Lebrun a limité la durée de ses premiers matchs et il a su réagir après avoir perdu la manche initiale contre Stumper puis Zhou. La finale a posé un problème différent, puisque Dang Qiu a repris l’avantage après trois sets et ne l’a plus cédé.

La finale a basculé à partir de la quatrième manche : mené 2 à 1, Dang Qiu a gagné trois sets consécutifs pour s’imposer 4 à 2. Les scores montrent une domination croissante de l’Allemand en fin de rencontre, mais ils ne permettent pas, à eux seuls, d’isoler une cause technique précise.

Alexis Lebrun a remporté la première manche 11 à 6. Dang Qiu a égalisé 11 à 5, avant que le Français ne reprenne l’avantage sur le même score. À deux manches du titre, Alexis Lebrun disposait alors d’une avance réelle, mais la finale se jouait au meilleur des sept manches.

Dang Qiu a ensuite gagné les quatrième et cinquième sets 11 à 6, puis la sixième manche 11 à 4. Alexis Lebrun n’a marqué que 16 points pendant ces trois dernières manches, contre 33 pour son adversaire. Ce calcul illustre l’écart créé dans la seconde moitié du match.

L’Allemand occupait la onzième place mondiale au moment de la finale, tandis qu’Alexis Lebrun était neuvième. Le résultat ne constitue donc pas une contre-performance face à un joueur éloigné du haut niveau, mais la perte de trois manches consécutives souligne que le Français n’a pas réussi à relancer la rencontre.

Sans données détaillées sur les services, les remises, la durée des échanges et les fautes directes, il serait excessif d’attribuer ce retournement à un secteur unique. Le constat vérifiable reste plus simple : Dang Qiu a mieux maîtrisé les trois dernières manches et a remporté le titre.

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Ce résultat confirme-t-il la forme d’Alexis Lebrun ?

La finale d’Astana confirme une forme compétitive solide, mais elle ne suffit pas à établir qu’Alexis Lebrun a franchi un palier durable. Il a assumé son statut de tête de série numéro 1 pendant quatre tours et battu des adversaires aux profils variés, sans disputer de manche décisive.

Trois enseignements factuels ressortent de son parcours :

il a gagné quatre matchs et douze des quatorze manches disputées avant la finale ;

il a réagi immédiatement après la perte du premier set contre Kay Stumper et Zhou Qihao ;

il a mené 2 manches à 1 contre Dang Qiu avant de perdre les trois suivantes.

Ces résultats indiquent une bonne capacité à entrer dans un tournoi et à enchaîner les rencontres. Ils montrent aussi que le Français pouvait rivaliser avec Dang Qiu pendant la première moitié de la finale. Ils ne prouvent toutefois ni une progression définitive ni la résolution de toutes les difficultés rencontrées face aux meilleurs joueurs.

Le classement publié après le tournoi maintenait Alexis Lebrun à la neuvième place mondiale, juste derrière le top 8. Sa place de finaliste n’a donc pas entraîné un changement immédiat de rang, même si elle lui a permis d’ajouter un parcours avancé à sa saison internationale.

L’analyse doit également tenir compte du format. Une série de matchs gagnés dans un WTT Star Contender constitue un indicateur utile, mais le niveau d’opposition, le tableau et les conditions changent d’une compétition à l’autre. Le résultat d’Astana renseigne sur sa forme du moment, pas sur l’issue des tournois suivants.

Le China Smash sera-t-il un test plus exigeant ?

Le China Smash 2026 doit se tenir à Pékin du 1er au 11 octobre, selon le site officiel de la compétition. Alexis Lebrun disposera donc de moins de deux semaines entre la finale d’Astana, jouée le 20 septembre, et le début de ce Grand Smash organisé au parc Shougang.

Le China Smash appartient à une catégorie supérieure dans le circuit WTT et réunit un tableau plus dense. Pour Alexis Lebrun, l’enjeu sera de reproduire sa régularité face à une opposition renforcée, tout en ayant récupéré de l’enchaînement entre le tournoi kazakh et le rendez-vous chinois.

Le résultat d’Astana le replace parmi les joueurs français à suivre dès les premiers tours. Ses quatre victoires lui apportent du rythme et des repères récents. La finale rappelle néanmoins qu’un bon début de rencontre ne suffit pas lorsque l’adversaire parvient à reprendre durablement le contrôle du score.

Le tirage, la récupération et les adversaires rencontrés pèseront sur son parcours à Pékin. Astana constitue un signal favorable, pas une prédiction. Il faudra juger sa forme sur ses résultats et sur sa capacité à maintenir son niveau lorsque les matchs deviennent plus longs ou plus serrés.

Une finale encourageante malgré l’occasion manquée

Alexis Lebrun quitte Astana sans le titre, mais avec quatre victoires et seulement deux manches perdues avant la finale. Son succès contre Zhou Qihao et son avantage initial face à Dang Qiu montrent qu’il peut prendre le dessus sur des adversaires de haut niveau au cours d’une même compétition.

La principale réserve concerne la fin de la finale, largement dominée par Dang Qiu. Elle invite à observer les prochaines rencontres sans tirer de conclusion définitive sur la seule base des scores. Les données disponibles établissent le retournement du match, mais pas l’origine technique ou physique de celui-ci.

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À quelques jours du China Smash, le bilan est donc mesuré : la déception de la finale n’efface pas la solidité du parcours. Alexis Lebrun arrivera à Pékin avec des victoires récentes, tandis que sa performance en Chine permettra de mieux situer ce résultat dans la suite de sa saison.