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Allégations environnementales des équipements sportifs : règles 2026

Par Sarah Vidal

Publié le 6 octobre 2026 · 6 min de lecture

Depuis le 27 septembre 2026, les dispositions nationales issues de la directive européenne 2024/825 renforcent l’encadrement des promesses écologiques. Sur un vélo d’appartement, une table de ping-pong ou un complément sportif, vous devez pouvoir distinguer une caractéristique précise et prouvée d’un slogan vague, d’un label sans certification ou d’une neutralité climatique fondée sur la seule compensation.

Que change la directive européenne depuis le 27 septembre 2026 ?

Depuis le 27 septembre 2026, les États membres doivent appliquer les mesures nationales transposant la directive européenne 2024/825. Ce texte complète les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales et ajoute plusieurs procédés associés à l’écoblanchiment parmi les pratiques interdites ou susceptibles d’être considérées comme trompeuses.

La directive a été adoptée le 28 février 2024 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mars 2024. Elle imposait aux États membres d’adopter et de publier leurs mesures de transposition au plus tard le 27 mars 2026, puis de les appliquer à partir du 27 septembre 2026.

Ces règles concernent les affirmations présentes sur un emballage, une fiche produit, une publicité ou une boutique en ligne. Elles peuvent donc s’appliquer à un appareil de cardio, une raquette, un vêtement technique ou un produit de nutrition sportive. Lorsque vous consultez un comparatif de la meilleure créatine, une mention verte ne remplace pas l’examen de la composition, de l’origine et des justificatifs fournis.

La réforme ne rend pas automatiquement les équipements sportifs plus respectueux de l’environnement. Elle encadre surtout la manière dont les professionnels présentent leurs produits. Pour l’acheteur, le changement principal consiste à pouvoir mieux distinguer une information délimitée et vérifiable d’un argument marketing général.

Quelles mentions écologiques sont désormais encadrées ?

Les expressions générales comme « écologique », « vert », « respectueux de l’environnement » ou « durable » ne peuvent pas être utilisées sans justification suffisante. Une formulation précise portant sur une caractéristique déterminée reste possible si elle est clairement présentée sur le même support et si le professionnel possède des preuves objectives et pertinentes.

La directive interdit notamment une allégation environnementale générique lorsqu’aucune excellente performance environnementale reconnue ne peut être démontrée pour la promesse concernée. Cette reconnaissance peut notamment reposer sur l’Écolabel européen, sur un label public ou sur un système de labellisation conforme à des exigences précises. Un emballage en carton recyclé ne suffit pas à qualifier tout un vélo d’appartement d’écologique.

Plusieurs pratiques sont directement visées :

attribuer un avantage environnemental à l’ensemble d’un produit ou d’une entreprise lorsque la preuve ne porte que sur un élément limité ;

afficher un label de durabilité qui ne repose ni sur un système de certification, ni sur une initiative établie par une autorité publique ;

présenter un produit comme neutre, moins nocif ou bénéfique pour le climat lorsque cette affirmation repose sur la compensation d’émissions de gaz à effet de serre ;

annoncer une performance environnementale future sans engagements publics, objectifs mesurables, calendrier précis, plan de mise en œuvre et vérification régulière par un tiers indépendant.

Une mention telle que cadre contenant 30 % d’aluminium recyclé apporte plus d’informations que vélo vert. Elle doit toutefois être prouvée et désigner clairement le composant concerné. Un pourcentage de matière recyclée ne démontre pas, à lui seul, que le produit complet possède le meilleur bilan environnemental.

Les affirmations climatiques appellent une vigilance particulière. La directive interdit de présenter un produit comme neutre, réduit ou positif pour le climat lorsque cette présentation repose sur la compensation d’émissions. Une baisse des émissions obtenue dans le cycle de vie du produit doit donc être distinguée de l’achat de crédits carbone.

Une information utile désigne la partie du produit concernée, la caractéristique mesurée et, lorsque cela est pertinent, la méthode ou le référentiel employé. Une promesse vague utilise un vocabulaire valorisant sans permettre de comprendre ce qui a été amélioré, dans quelle proportion, pendant quelle période et par rapport à quelle référence.

Affirmation observée Ce qu’il faut vérifier Niveau d’information Vélo d’appartement écologique Matériaux, fabrication, consommation électrique, transport et fin de vie Trop vague sans précision visible Châssis composé de 30 % d’acier recyclé Partie concernée, méthode de calcul et justificatif Précis, mais à prouver Table de ping-pong neutre pour le climat grâce à la compensation Recours éventuel à des crédits carbone Interdit pour présenter le produit comme neutre Bois provenant d’une filière certifiée Nom du label, organisme certificateur, portée et validité Vérifiable si la certification est reconnue Emballage entièrement recyclable Composants concernés et conditions locales de collecte Information limitée à l’emballage

Cette lecture par périmètre est utile lors du choix d’une table de ping-pong adaptée à votre usage. Le plateau, le piètement, les roues, la peinture et l’emballage peuvent avoir des caractéristiques différentes. Une qualité attribuée au bois ne constitue pas une évaluation environnementale complète de la table.

Avant l’achat, recherchez une preuve accessible qui corresponde exactement à la promesse affichée. Contrôlez le périmètre couvert, la date des données, le référentiel appliqué et l’identité de l’organisme de vérification. Un slogan, un pictogramme créé par la marque ou une page très générale ne permettent pas une comparaison sérieuse.

Vous pouvez procéder en cinq étapes :

Identifiez la formulation exacte : concerne-t-elle le produit entier, un matériau, l’emballage, la fabrication ou la livraison ? Recherchez les données associées : pourcentage de matière recyclée, consommation électrique, durée de disponibilité des pièces ou conditions de recyclage. Examinez le label : son règlement, sa portée et l’identité de l’organisme de certification doivent être accessibles. Vérifiez les comparaisons : une baisse annoncée doit préciser la valeur de référence, la période et la méthode employée. Conservez la fiche produit ou une capture de la promesse si celle-ci influence votre décision d’achat.

Pour choisir un vélo d’appartement selon vos besoins, ne vous fiez pas à la couleur verte de l’emballage ou à une feuille dessinée près du nom du modèle. Comparez également la consommation électrique, la robustesse, les conditions de garantie, la réparabilité et la disponibilité des pièces.

Le même raisonnement vaut pour une raquette de ping-pong adaptée à votre niveau. Une certification portant sur le bois ne renseigne pas nécessairement sur les revêtements, les colles ou le lieu d’assemblage. Chaque preuve doit être rattachée à la caractéristique qu’elle documente.

La durabilité dépasse-t-elle les seules promesses écologiques ?

La durabilité ne se limite pas aux termes employés dans une publicité. La directive 2024/825 encadre aussi certaines informations relatives à la durée de vie, à la réparabilité et aux mises à jour logicielles. Ces dispositions peuvent concerner directement les vélos connectés, montres sportives et autres appareils associés à une application.

Le texte vise notamment le fait de présenter une mise à jour logicielle comme nécessaire lorsqu’elle améliore seulement des fonctionnalités. Il encadre aussi la dissimulation d’informations sur les effets négatifs d’une mise à jour sur le fonctionnement d’un bien comportant des éléments numériques.

Pour un équipement sportif connecté, vérifiez la durée annoncée du support logiciel et demandez si les fonctions essentielles restent utilisables sans abonnement. Pour un appareil mécanique, la disponibilité des pièces, les conditions de garantie et le remplacement des éléments d’usure sont souvent plus instructifs qu’une déclaration globale de durabilité.

Les nouvelles règles ne créent pas un classement environnemental universel des équipements sportifs. Une allégation conforme reste un critère parmi d’autres. Un produit adapté à votre pratique, entretenu et utilisé longtemps peut éviter un remplacement prématuré, sans que cette considération suffise à établir son bilan environnemental complet.

Que faire face à une allégation environnementale douteuse ?

Si une promesse reste vague, demandez au vendeur ou au fabricant le document qui la justifie avant de commander. Vérifiez que la preuve porte sur le produit présenté et non sur la politique générale de l’entreprise. En l’absence de réponse précise, écartez cette affirmation de votre comparaison.

Une capture d’écran, une photographie de l’emballage, la date de consultation et la référence du produit permettent de conserver la formulation observée. En France, une pratique commerciale susceptible d’induire le consommateur en erreur peut être signalée à la DGCCRF, notamment au moyen de la plateforme officielle SignalConso.

Votre décision doit finalement reposer sur des critères comparables : caractéristiques techniques, durée d’usage prévisible, entretien, disponibilité des pièces, consommation et preuves environnementales délimitées. Une feuille verte, un nom de gamme ou un emballage couleur kraft ne constituent pas une démonstration.

Cet article explique les règles relatives aux allégations environnementales et ne constitue pas un conseil nutritionnel ou médical. Pour toute question concernant un complément alimentaire ou votre santé, demandez conseil à un professionnel de santé.