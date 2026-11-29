Tennis de table

Championnats du monde jeunes 2026 à Istanbul : programme et résultats

Par Thomas Lebreton

Publié le 29 novembre 2026 · 6 min de lecture

Les Championnats du monde jeunes de tennis de table 2026 réunissent les catégories U15 et U19 à Istanbul du 21 au 28 novembre. La France a engagé trois équipes et a obtenu une médaille de bronze avec les U19 filles. Voici le programme et les résultats français vérifiés au 26 novembre.

L'ITTF a annoncé le 5 juin 2026 que la compétition, initialement prévue à Bahreïn, se tiendrait finalement en Turquie, sans changement de dates. Les rencontres ont lieu à l'Ata Sporları Merkezi. Si ce rendez-vous vous donne envie de jouer chez vous, notre guide de la meilleure table de ping-pong détaille les principaux critères de choix.

Championnats du monde jeunes de tennis de table 2026 : quel programme ?

Le programme des Mondiaux jeunes 2026 se divise en deux temps : les tableaux par équipes ouvrent la compétition, puis les épreuves individuelles prennent le relais. Du 21 au 28 novembre, les jeunes pongistes disputent des rencontres en simple, en double et en double mixte dans les catégories U15 et U19.

Les premières rencontres par équipes ont commencé le samedi 21 novembre. Les tableaux individuels se poursuivent ensuite jusqu'aux dernières finales du samedi 28 novembre. Ce découpage permet d'attribuer des titres distincts selon l'âge, le sexe et le type d'épreuve.

Période Épreuves Catégories 21 au 23 novembre Tableaux par équipes U15 filles, U15 garçons, U19 filles et U19 garçons À partir du 23 novembre Doubles et doubles mixtes, puis simples U15 et U19 28 novembre Dernières finales Tableaux individuels

Les horaires peuvent évoluer selon la durée des rencontres précédentes. Il faut donc distinguer l'heure programmée du début réel d'un match. Les tableaux officiels de World Table Tennis restent la référence pour les changements de dernière minute et la validation des scores.

Quelles équipes de France U15 et U19 sont engagées ?

La Fédération française de tennis de table a engagé des collectifs dans trois tableaux : U19 filles, U19 garçons et U15 filles. Aucune équipe de France ne participe au tableau U15 garçons. Des Bleuets peuvent néanmoins disputer les épreuves individuelles de leur catégorie lorsqu'ils sont qualifiés.

Chez les U19 filles, la sélection comprend notamment Nina Guo Zheng, Léana Hochart et Alexia Nodin. Nina Guo Zheng et Léana Hochart avaient remporté ensemble le titre national senior en double dames en juin 2026, un résultat confirmé par la Fédération française de tennis de table.

Antoine Noirault fait partie des Français engagés chez les U19 garçons. Chez les U15 filles, Eva Lam représente également la France dans les tableaux d'Istanbul. La sélection complète et l'affectation de chaque joueur dépendent de l'épreuve concernée.

U19 filles : équipe engagée et médaillée de bronze.

: équipe engagée et médaillée de bronze. U19 garçons : équipe engagée, éliminée par le Japon en quart de finale.

: équipe engagée, éliminée par le Japon en quart de finale. U15 filles : équipe engagée dans le tableau par équipes.

: équipe engagée dans le tableau par équipes. U15 garçons : aucun collectif français engagé dans l'épreuve par équipes.

Pour comprendre le matériel employé en compétition, vous pouvez consulter les critères de choix d'une raquette de ping-pong adaptée à votre niveau. Le bois et les revêtements influencent la vitesse, la rotation et le contrôle, mais une configuration utilisée par un international ne convient pas nécessairement à un joueur amateur.

Les U19 françaises décrochent le bronze par équipes

Le premier résultat marquant des Bleuets est venu du tableau féminin U19. En quart de finale, la France a battu l'Inde sur le score de 3 rencontres à 0. Alexia Nodin a remporté la dernière partie de cette confrontation, validant la qualification française pour les demi-finales.

Les Françaises ont ensuite affronté la Chine. Nina Guo Zheng, Léana Hochart et Alexia Nodin se sont inclinées 3-1, ce qui leur a valu la médaille de bronze. Ce résultat constitue le premier podium français de l'édition 2026 à Istanbul.

Ce podium doit être replacé dans son contexte : il récompense une performance mondiale dans la catégorie U19 et non dans le championnat senior. Cette distinction permet d'évaluer le parcours de la génération française sans confondre les niveaux de compétition.

Les U19 garçons ont atteint les quarts de finale. Leur parcours s'est arrêté face au Japon, tenant du titre, sur le score de 3-1. Ce résultat officiel ne signifie pas que tous les joueurs français étaient éliminés de la compétition, puisque les tableaux individuels formaient des épreuves séparées.

Où en sont les résultats individuels des Bleuets ?

Les tableaux individuels ont commencé après les rencontres par équipes et restaient en cours au 26 novembre. Les Français disputent, selon leur qualification, les simples, les doubles et les doubles mixtes U15 ou U19. Le bilan définitif ne pourra être établi qu'après les finales prévues le 28 novembre.

Alexia Nodin a affronté la Turque Aybuke Simsek le 25 novembre en trente-deuxième de finale du simple U19 filles. La date, le tour et l'adversaire sont confirmés par les données du tournoi et les images prises à l'Ata Sporları Merkezi.

Le même jour, Eva Lam a rencontré la Japonaise Cocona Muramatsu en trente-deuxième de finale du simple U15 filles. Muramatsu s'est imposée quatre manches à deux, avec le détail suivant : 11-6, 11-7, 9-11, 11-5, 6-11 et 11-5.

Les tableaux fonctionnent à élimination directe. Une défaite met fin au parcours dans l'épreuve concernée, mais un même joueur peut encore être engagé en double ou en double mixte. Il faut donc vérifier chaque tableau séparément avant de considérer que la compétition d'un Bleu est terminée.

Une victoire individuelle obtenue pendant une rencontre par équipes ne donne aucun avantage dans le tableau de simple. Les deux compétitions disposent de leurs propres tirages, tours et résultats. Cette distinction explique pourquoi un joueur éliminé avec son équipe peut poursuivre son tournoi dans une autre épreuve.

Les mentions U15 et U19 correspondent à deux catégories d'âge internationales. Les U15 rassemblent les joueurs de moins de 15 ans, tandis que les U19 constituent la catégorie junior supérieure. Chaque catégorie possède ses propres tableaux, même si le règlement peut permettre à certains jeunes de participer à une épreuve d'un niveau d'âge supérieur.

Le tournoi attribue des titres séparés aux filles et aux garçons en simple et par équipes. Les doubles féminins et masculins sont également répartis par catégorie. Les doubles mixtes associent une joueuse et un joueur dans le cadre d'âge fixé pour le tableau.

Le format par équipes ne correspond pas à une addition de tous les résultats individuels de la semaine. Deux sélections s'affrontent au cours de plusieurs parties successives, et la première qui atteint le nombre de victoires requis gagne la rencontre. Les scores 3-0 ou 3-1 désignent donc le nombre de parties remportées par chaque pays.

La catégorie d'âge ne modifie pas la taille de la table utilisée. Pour vérifier les mesures réglementaires, notre guide consacré aux dimensions d'une table de ping-pong présente la longueur, la largeur et la hauteur de jeu.

Que retenir du parcours français à Istanbul ?

La médaille des U19 filles apporte à la France un podium face aux meilleures nations de la catégorie. Elle offre aussi à Nina Guo Zheng, Léana Hochart et Alexia Nodin une expérience supplémentaire des rencontres mondiales à élimination directe, sans permettre à elle seule de prévoir leur future progression chez les seniors.

Pour les U19 garçons et les U15 filles, Istanbul permet de se confronter à des sélections de référence comme le Japon, la Chine ou le Taipei chinois. Ces rencontres fournissent des repères sportifs, mais un résultat obtenu dans une catégorie de jeunes ne préjuge pas du niveau qu'un joueur atteindra ensuite.

Le calendrier international comprend d'autres compétitions organisées selon des règles de qualification différentes. Vous pouvez notamment retrouver les repères sur les championnats continentaux de tennis de table 2026.

Point de situation : les résultats indiqués ont été vérifiés au 26 novembre 2026. Les épreuves individuelles se poursuivent jusqu'au 28 novembre, et le bilan français complet devra être établi après la clôture des derniers tableaux.