Vélo d'appartement et cardio

Campagnolo active les vitesses virtuelles Zwift sur ses groupes 13 vitesses

Par Julien Marchal

Publié le 28 novembre 2026 · 5 min de lecture

Les commandes Ergopower des groupes Campagnolo Record 13 et Super Record 13 peuvent désormais piloter les vitesses virtuelles de Zwift. Annoncée par Campagnolo le 10 novembre 2026, cette intégration nécessite le micrologiciel 3.1.16, un home trainer compatible et un Zwift Cog.

Que change l’intégration des vitesses virtuelles Zwift par Campagnolo ?

L’intégration transforme les commandes Ergopower compatibles en contrôleurs de vitesses virtuelles pour Zwift. Vous pouvez monter ou descendre les rapports depuis les cocottes du vélo, avec les gestes employés sur la route, sans déplacer la main vers une commande Zwift Click fixée au cintre.

Le changement de vitesse reste virtuel : la chaîne ne passe pas d’un pignon à l’autre. Selon la FAQ de Zwift, l’application demande au home trainer de modifier sa résistance pour reproduire le braquet sélectionné. Le rapport virtuel est affiché dans l’interface, tandis que la transmission demeure alignée sur le Zwift Cog.

Cette évolution concerne surtout les cyclistes qui installent leur vélo de route sur un home trainer durant la saison intérieure. Elle rapproche les commandes utilisées dans Zwift de celles du vélo sur route. Si vous recherchez plutôt un appareil autonome, consultez notre guide du meilleur vélo d’appartement.

Quel matériel Campagnolo et quel home trainer sont compatibles ?

La fonction est réservée aux groupes sans fil Record 13 et Super Record 13 de la Platform 13 de Campagnolo. Elle exige des commandes Ergopower et un dérailleur arrière compatibles, le micrologiciel 3.1.16, ainsi qu’un home trainer Zwift Ready ou Zwift Cog Compatible équipé d’un Zwift Cog.

Élément Configuration nécessaire Groupe Campagnolo Record 13 ou Super Record 13 sans fil Plateforme Campagnolo Platform 13 Micrologiciel Version 3.1.16 installée avec MyCampy Home trainer Modèle Zwift Ready ou Zwift Cog Compatible Transmission intérieure Zwift Cog installé sur le home trainer Application Versions à jour de Zwift et de l’application du home trainer

Un ancien groupe électronique Campagnolo ou une transmission mécanique à 13 vitesses ne devient donc pas compatible grâce à cette mise à jour. De même, tous les home trainers interactifs ne prennent pas en charge le protocole de changement virtuel de Zwift. La compatibilité du modèle doit être vérifiée dans la liste publiée par Zwift.

La distinction entre Zwift Ready et Zwift Cog Compatible porte principalement sur l’équipement fourni. Un home trainer Zwift Ready est livré avec le système prévu pour le changement virtuel. Un modèle Zwift Cog Compatible peut recevoir un Zwift Cog, parfois au moyen d’un kit adapté. Dans cette configuration Campagnolo, le Cog n’est pas facultatif.

Un home trainer reçoit votre vélo de route, alors qu’un vélo d’intérieur constitue un appareil complet. Pour comparer cette seconde catégorie, vous pouvez lire notre avis sur le vélo d’appartement Domyos.

L’activation commence par l’installation du micrologiciel 3.1.16 depuis MyCampy. Il faut ensuite mettre à jour le home trainer et Zwift, placer la transmission sur le Zwift Cog, puis associer les appareils depuis l’écran de connexion de Zwift. Les options proposées dépendent du matériel effectivement détecté.

Chargez le dérailleur et contrôlez les piles des commandes Ergopower. Ouvrez MyCampy, puis connectez l’application au groupe Campagnolo. Installez le micrologiciel 3.1.16 sur les composants concernés sans interrompre la procédure. Mettez à jour le home trainer avec l’application de son fabricant. Vérifiez que le Zwift Cog est correctement installé et que la chaîne est alignée. Lancez Zwift, puis associez le home trainer et les commandes détectées. Sélectionnez le style de changement de vitesse dans les réglages disponibles.

Gardez le téléphone près du vélo pendant la mise à jour Campagnolo et attendez sa confirmation avant de fermer MyCampy. Si les commandes n’apparaissent pas dans Zwift, vérifiez séparément la version du micrologiciel, la compatibilité officielle du home trainer, ses propres mises à jour et la connexion Bluetooth.

Cette opération ne modifie pas les caractéristiques mécaniques du groupe pour les sorties extérieures. Elle ajoute une communication compatible avec Zwift lorsque le vélo est utilisé sur l’installation intérieure prévue.

Chaque action sur une commande Ergopower transmet une instruction de changement de rapport à Zwift. L’application ajuste alors la résistance du home trainer et affiche le rapport virtuel choisi, sans déplacement latéral de la chaîne. Ce fonctionnement réduit les manipulations de la transmission pendant la séance.

Zwift propose un changement séquentiel et un mode Campagnolo avec le matériel compatible. Le premier fait défiler les rapports virtuels dans l’ordre. Le second conserve une logique de commande familière aux utilisateurs des leviers Ergopower. Le choix s’effectue dans les réglages de changement de vitesse de l’application.

Le système est surtout utile en sortie libre, en course ou sur un parcours vallonné, lorsque vous adaptez régulièrement le braquet. En mode ERG, le home trainer ajuste déjà la résistance pour suivre la puissance définie par l’entraînement. Les changements de vitesse y sont généralement moins nécessaires.

Pour organiser votre pratique intérieure, notre dossier sur 30 minutes de vélo d’appartement par jour rappelle les paramètres à adapter à votre niveau et à votre récupération.

Quelles limites subsistent par rapport à Zwift Click V2 ?

Les commandes Campagnolo remplacent Zwift Click pour changer les rapports, mais elles n’en reproduisent pas toutes les fonctions. Zwift Click V2 permet aussi de naviguer dans l’interface, de diriger l’avatar sur les parcours compatibles et de déclencher plusieurs actions en jeu. L’intégration Ergopower est centrée sur les vitesses virtuelles.

Fonction Ergopower Campagnolo Zwift Click V2 Changement de rapport virtuel Oui, avec la configuration compatible Oui, avec la configuration compatible Commandes intégrées aux cocottes Oui Non, contrôleurs ajoutés au cintre Navigation dans l’interface Non annoncée Oui Direction dans le jeu Non annoncée Oui, sur les parcours compatibles Autres actions en jeu Non annoncées Oui Groupes compatibles Record 13 et Super Record 13 Indépendant de la marque du groupe

Vous pouvez vous passer des contrôleurs Click si votre seul objectif est de monter et descendre les rapports depuis les cocottes. Conserver un Click V2 reste pertinent pour ses commandes supplémentaires. La mise à jour Campagnolo n’élargit ni la liste des home trainers compatibles ni les fonctions propres au contrôleur de Zwift.

À qui la mise à jour Campagnolo est-elle utile ?

La mise à jour concerne en priorité les propriétaires d’un Record 13 ou d’un Super Record 13 qui possèdent déjà un home trainer compatible et un Zwift Cog. Ils bénéficient de commandes intégrées au vélo et retrouvent dans Zwift une gestuelle proche de celle utilisée sur route.

Cette seule fonction ne justifie pas l’achat d’un groupe complet si votre installation actuelle répond à vos besoins. Pour les autres transmissions, Zwift Click demeure une solution plus universelle et offre davantage de commandes dans le jeu. Les utilisateurs Campagnolo doivent donc comparer le confort des Ergopower avec les fonctions supplémentaires du Click V2.

L’annonce du 10 novembre 2026 intervient pendant la saison d’entraînement en intérieur. Pour un cycliste déjà équipé de la Platform 13, la démarche utile consiste à vérifier le home trainer et le Zwift Cog, puis à mettre à jour MyCampy, le groupe, Zwift et le home trainer.

Si vous hésitez entre plusieurs appareils autonomes, notre avis sur le vélo d’appartement Care présente une solution différente du vélo de route installé sur home trainer.

Reprenez l’entraînement progressivement et adaptez l’intensité à votre condition physique. En cas de douleur, de symptôme inhabituel, de maladie chronique ou de reprise après une longue interruption, demandez conseil à un professionnel de santé.