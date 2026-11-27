Tennis de table

Résultats Français WTT Star Contender Mascate 2026 : bilan et Finals

Par Thomas Lebreton

Publié le 27 novembre 2026 · 6 min de lecture

Les résultats Français WTT Star Contender Mascate 2026 comprennent une finale pour Jia Nan Yuan et Esteban Dorr en double mixte, deux demi-finales en double messieurs et un quart de finale pour Flavien Coton en simple. Disputé du 16 au 21 novembre, le tournoi d'Oman constituait aussi la dernière occasion de gagner des points pour accéder aux WTT Finals de Hong Kong.

Mascate n'a pas ajouté de troisième Français au tableau masculin des Finals. Félix Lebrun et Alexis Lebrun représenteront la France en simple du 9 au 13 décembre 2026, à la Kai Tak Arena.

Quels résultats retenir pour les Français à Mascate ?

Le bilan français repose d'abord sur quatre performances : la finale de Jia Nan Yuan et Esteban Dorr en double mixte, le quart de finale de Flavien Coton en simple et les demi-finales atteintes par les paires Simon Gauzy/Flavien Coton et Léo De Nodrest/Lilian Bardet en double messieurs.

Tableau Meilleur résultat français Dernier adversaire Simple messieurs Flavien Coton, quart de finale Park Ganghyeon Double messieurs Gauzy/Coton et De Nodrest/Bardet, demi-finales Thakkar/Shah et Lim/Oh Double mixte Dorr/Yuan, finale Togami/Odo

Ces résultats mettent surtout en valeur la présence française dans les tableaux de double. Si cette actualité vous donne envie de jouer, notre guide de la meilleure table de ping pong détaille les dimensions, l'encombrement et les critères à examiner avant de choisir votre équipement.

Aucun titre n'a été remporté par la délégation tricolore, mais trois équipes françaises ont atteint au moins les demi-finales. En simple, Coton est le seul Français à avoir rejoint les quarts de finale.

Flavien Coton a signé le meilleur parcours français en simple en éliminant notamment l'Allemand Andre Bertelsmeier puis le Croate Tomislav Pucar. Dernier Tricolore encore engagé dans le tableau masculin, il a ensuite cédé en cinq manches devant le Sud-Coréen Park Ganghyeon, futur finaliste du tournoi.

Le quart de finale a été serré. Park Ganghyeon s'est imposé 11-9, 2-11, 11-7, 9-11, 11-8. Coton a donc égalisé à deux manches partout avant de perdre la manche décisive, un résultat qui confirme la compétitivité de son parcours sans le transformer en performance supérieure à son classement final.

Simon Gauzy a été éliminé par le Roumain Iulian Chirita au deuxième tour. Les autres Français présents dans les qualifications ou le tableau principal n'ont pas dépassé le quart atteint par Coton. Le titre masculin est revenu au Japonais Shunsuke Togami, vainqueur de Park Ganghyeon en finale.

Pour replacer ce résultat dans la saison internationale, le bilan des résultats français au WTT Champions de Francfort 2026 permet de suivre les parcours qui avaient précédé la dernière étape qualificative de Mascate.

Pourquoi les doubles français ont-ils marqué le tournoi ?

Les doubles ont produit les résultats tricolores les plus avancés grâce à une finale en double mixte et deux demi-finales en double messieurs. Jia Nan Yuan et Esteban Dorr ont joué le titre, tandis que deux associations françaises figuraient parmi les quatre dernières paires du tableau masculin.

Pour leur première association en compétition, Esteban Dorr et Jia Nan Yuan ont éliminé les Espagnols Alvaro Robles et Maria Xiao en quart de finale, puis les Roumains Eduard Ionescu et Bernadette Szőcs en demi-finale. Leur parcours s'est achevé le 21 novembre contre Shunsuke Togami et Satsuki Odo.

La finale n'a pas comporté quatre manches, contrairement au score initialement annoncé dans certaines reprises. La paire japonaise a gagné 3-0, avec des manches conclues 11-6, 11-5 et 14-12. Dorr et Yuan ont été les plus proches de prolonger la rencontre dans la troisième manche, sans parvenir à la remporter.

En double messieurs, Simon Gauzy et Flavien Coton se sont inclinés 3-1 contre les Indiens Manav Thakkar et Manush Shah. Léo De Nodrest et Lilian Bardet ont perdu sur le même score face aux Sud-Coréens Lim Jonghoon et Oh Junsung, après avoir remporté la première manche. La présence de deux paires françaises en demi-finales reste l'un des principaux enseignements de la semaine.

Pourquoi Mascate comptait-il pour les WTT Finals ?

Le WTT Star Contender de Mascate était la dernière épreuve du circuit WTT permettant de gagner des points pour la qualification aux Finals 2026. Ses résultats ont donc arrêté la liste des participants, même si plusieurs joueurs, dont Félix et Alexis Lebrun, avaient déjà assuré leur place avant le tournoi.

Les WTT Finals réuniront à Hong Kong 16 joueurs et 16 joueuses en simple, ainsi que huit paires en double mixte. La sélection repose sur la WTT Finals Race, qui additionne les résultats pris en compte pendant la saison selon les règles du circuit. Mascate ne constituait donc pas une qualification isolée, mais l'ultime occasion de modifier ce classement.

Pour les concurrents placés près de la limite, chaque tour franchi pouvait peser sur la dernière attribution des billets. À l'inverse, une élimination rapide imposait d'attendre les résultats des adversaires directs. World Table Tennis a présenté la liste complète le 23 novembre 2026, deux jours après la fin de l'épreuve omanaise.

Cette mécanique explique l'attention portée au tournoi malgré l'absence de Félix et Alexis Lebrun dans le tableau de Mascate. Leurs points avaient été construits sur l'ensemble de la saison. Le parcours d'Alexis Lebrun au WTT Star Contender Astana 2026 illustre notamment le poids des résultats obtenus avant la clôture de la Race.

Que change Mascate pour les Français qualifiés à Hong Kong ?

Mascate ne change pas l'identité des Français qualifiés en simple messieurs : Félix Lebrun et Alexis Lebrun avaient déjà obtenu leur billet. Le tournoi confirme surtout qu'aucun autre Tricolore n'a rejoint le tableau des Finals, Simon Gauzy restant absent de la liste définitive annoncée après l'épreuve.

Félix Lebrun faisait partie des premiers joueurs officialisés par World Table Tennis en septembre 2026. La qualification d'Alexis Lebrun était acquise au plus tard le 10 novembre, avant le début du Star Contender. Il est donc inexact de présenter son billet comme une conséquence directe de ses résultats à Mascate.

Les frères Lebrun joueront les Finals du 9 au 13 décembre à la Kai Tak Arena de Hong Kong. Le tournoi de fin de saison ne comporte pas de tableau de double messieurs : les catégories annoncées sont les simples féminin et masculin, ainsi que le double mixte. Les demi-finales françaises obtenues à Mascate n'ouvraient donc pas une voie de qualification en double messieurs.

Le WTT Champions Montpellier 2026 avait déjà contribué à clarifier la situation d'Alexis Lebrun dans la Race. La lecture de ces résultats successifs permet de comprendre la qualification sans attribuer à la seule semaine de Mascate un effet qu'elle n'a pas eu.

Quel bilan retenir avant les WTT Finals de Hong Kong ?

Le bilan français de Mascate est contrasté : aucun titre, mais une finale, deux demi-finales et un quart de finale. Les doubles ont apporté les parcours les plus longs, tandis que Flavien Coton a obtenu le meilleur résultat individuel. La composition française pour Hong Kong reste limitée aux frères Lebrun en simple messieurs.

Une finale en double mixte pour Esteban Dorr et Jia Nan Yuan.

en double mixte pour Esteban Dorr et Jia Nan Yuan. Deux demi-finales en double messieurs pour Gauzy/Coton et De Nodrest/Bardet.

en double messieurs pour Gauzy/Coton et De Nodrest/Bardet. Un quart de finale en simple pour Flavien Coton.

en simple pour Flavien Coton. Deux Français qualifiés en simple pour les Finals : Félix Lebrun et Alexis Lebrun.

Des WTT Finals programmés du 9 au 13 décembre 2026 à Hong Kong.

Les résultats de Mascate ont clos la course aux qualifications sans produire de troisième billet français. Ils montrent toutefois une réelle densité tricolore en double et un parcours solide de Coton en simple. Le constat s'arrête aux tableaux officiels : il ne permet pas, à lui seul, d'établir un pronostic pour les Finals.