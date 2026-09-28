Nutrition sportive

Créatine après 45 ans : les résultats de l’étude sur 12 semaines

Par Claire Rouvier

Publié le 28 septembre 2026 · 6 min de lecture

Une étude sur la créatine après 45 ans rapporte une augmentation de la masse maigre et de certains indicateurs de force ou d’endurance musculaire chez des adultes ayant reçu 10 g de créatine monohydrate par jour pendant 12 semaines. Des effets ont été observés avec et sans programme structuré d’exercice, mais cet essai court ne démontre pas que la créatine peut remplacer l’entraînement.

L’article scientifique a été publié en ligne le 11 août 2026 dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition. Texas A&M University a présenté les résultats au grand public le 18 septembre 2026. Leur portée doit être appréciée en tenant compte du petit nombre de participants, du protocole et de la nature des mesures.

Que montre cette étude sur la créatine après 45 ans ?

L’essai indique que la créatine monohydrate a été associée, en 12 semaines, à des évolutions favorables de la masse maigre et de certaines performances musculaires. Les résultats concernent uniquement les adultes étudiés dans ce protocole et ne prouvent ni un effet identique chez toutes les personnes après 45 ans, ni un bénéfice clinique durable.

Soixante-quatre adultes en bonne santé ont terminé l’intervention. Les participants choisissaient d’intégrer soit un programme associant exercice structuré et alimentation destinée à la perte de poids, soit une branche sans cette intervention. Au sein de chaque branche, ils étaient ensuite répartis entre 10 g de créatine monohydrate par jour et un placebo.

Ce détail méthodologique est essentiel. Le choix de suivre ou non le programme d’exercice et d’alimentation n’était pas aléatoire, ce qui peut introduire des différences initiales entre les branches. La comparaison entre créatine et placebo était randomisée à l’intérieur de chacune d’elles, mais les quatre groupes finaux ne comptaient que 13 à 20 personnes.

Si vous comparez les produits disponibles, le dossier sur la meilleure créatine selon sa composition et sa forme permet de distinguer la créatine monohydrate employée dans l’étude des nombreuses formulations commerciales.

Les chercheurs ont mesuré la composition corporelle au début de l’étude, après six semaines et après douze semaines, par absorptiométrie biphotonique à rayons X, ou DXA. Ils ont aussi évalué la force et l’endurance musculaires, analysé des prélèvements sanguins à jeun et administré des tests cognitifs ainsi que des questionnaires.

La DXA permet d’estimer la masse grasse, la masse osseuse et les tissus maigres. Elle ne mesure toutefois pas directement la quantité de protéines musculaires contractiles. La masse maigre inclut notamment l’eau corporelle, dont la répartition peut évoluer pendant une supplémentation en créatine.

Ces évaluations répétées suivent une évolution pendant 12 semaines, contrairement à de simples images prises à deux dates. Elles sont donc plus informatives que des photos avant et après une prise de créatine, dont l’apparence varie avec la posture, la lumière, l’hydratation ou les conditions de prise de vue.

La hausse de masse maigre correspond-elle uniquement à du muscle ?

La masse maigre mesurée par DXA a augmenté dans les groupes supplémentés, y compris chez les participants sans programme structuré d’exercice et d’alimentation. Dans la branche suivant ce programme, la créatine a également été associée à une réduction plus importante du pourcentage de masse grasse que le placebo.

Une hausse de masse maigre ne signifie cependant pas que chaque gramme supplémentaire correspond à du nouveau tissu musculaire. Cette mesure englobe les muscles, l’eau, les organes et les autres tissus non graisseux. La créatine pouvant modifier la quantité d’eau retenue dans les cellules musculaires, une partie du changement mesuré peut provenir de l’eau.

Cette réserve n’annule pas le résultat, mais elle empêche de le présenter comme une preuve directe d’hypertrophie. Des essais plus longs, menés auprès d’un plus grand nombre de participants et utilisant des mesures ciblées du muscle, sont nécessaires pour déterminer la nature et la persistance de l’évolution observée.

La créatine améliore-t-elle la force sans exercice ?

Dans la branche sans programme structuré, la créatine a été associée à une hausse de la masse maigre, de la force et de l’endurance musculaire. Ce résultat suggère un effet possible en dehors d’un entraînement organisé, mais les petits effectifs et la durée de 12 semaines interdisent d’en déduire que la supplémentation remplace l’activité physique.

Dans la branche associant exercice et alimentation destinée à la perte de poids, les chercheurs ont notamment observé une augmentation de la masse maigre, une réduction plus importante du pourcentage de masse grasse et une amélioration de l’endurance musculaire avec la créatine. Certains résultats cognitifs et biologiques étaient exploratoires et demandent une confirmation indépendante.

La créatine ne reproduit pas l’ensemble des adaptations à l’exercice. Une activité physique adaptée sollicite aussi les capacités cardiovasculaires, les os, l’équilibre et la coordination. L’allégation européenne autorisée la plus pertinente précise d’ailleurs que la consommation quotidienne de créatine peut renforcer l’effet de l’entraînement en résistance sur la force musculaire chez les adultes de plus de 55 ans, avec une prise quotidienne de 3 g et un entraînement régulier.

L’alimentation reste également distincte de la supplémentation en créatine. Les protéines apportent des acides aminés, tandis que la créatine intervient dans la disponibilité rapide de l’énergie cellulaire. Le comparatif sur la meilleure protéine en poudre présente ces produits sans les confondre avec la créatine monohydrate.

Ce que ces 12 semaines ne permettent pas de conclure

L’étude ne démontre pas que 10 g de créatine par jour préviennent la sarcopénie, réduisent le risque de chute ou préservent l’autonomie à long terme. Elle ne permet pas non plus d’extrapoler ses résultats aux personnes très âgées, fragiles, atteintes d’une maladie chronique ou déjà soumises à un entraînement intensif.

Plusieurs limites encadrent l’interprétation :

l’intervention a duré seulement 12 semaines , soit une période courte au regard du vieillissement musculaire ;

, soit une période courte au regard du vieillissement musculaire ; 64 participants ont terminé l’étude, avec 13 à 20 personnes dans chacun des quatre groupes ;

les participants étaient des adultes en bonne santé âgés de 45 à 65 ans ;

le choix initial de suivre ou non le programme d’exercice et d’alimentation pouvait différencier les deux branches ;

la DXA ne sépare pas précisément le tissu musculaire contractile de l’eau contenue dans les tissus maigres ;

les résultats cognitifs et certains biomarqueurs étaient exploratoires plutôt que conçus pour établir des conclusions définitives.

L’absence de suivi prolongé laisse également deux questions ouvertes : les changements persistent-ils pendant plusieurs mois et se maintiennent-ils après l’arrêt de la supplémentation ? Seuls des essais indépendants, plus longs et plus larges pourront y répondre.

Les 10 g de créatine monohydrate par jour correspondent au protocole de cet essai, pas à une recommandation universelle. La fiche du National Institutes of Health sur les compléments de performance décrit des protocoles de recherche variables, souvent suivis d’une dose d’entretien de 3 à 5 g par jour. Elle indique aussi que la créatine entraîne fréquemment une prise de poids liée à la rétention d’eau.

La dose étudiée ne doit pas être confondue avec les conditions des allégations de santé autorisées dans l’Union européenne. L’allégation concernant l’effet de l’entraînement en résistance sur la force des adultes de plus de 55 ans est conditionnée à une consommation quotidienne de 3 g, et non de 10 g.

La qualité du produit doit être vérifiée : forme utilisée, quantité par dose, liste des ingrédients et traçabilité. L’analyse de la créatine Decathlon illustre les critères à examiner sur une référence précise, sans supposer qu’un même produit ou dosage convient à tous les profils.

Le message de cette nouvelle étude reste donc mesuré : pendant 12 semaines, la créatine monohydrate a accompagné des évolutions favorables de certains paramètres de composition corporelle et de performance musculaire. Ces observations justifient d’autres recherches, mais elles ne constituent ni une promesse de transformation physique, ni une recommandation médicale, ni une raison d’abandonner l’exercice.

Avant toute supplémentation, demandez conseil à un médecin ou à un diététicien si vous souffrez d’une maladie, notamment rénale, si vous prenez un traitement ou si vous présentez une situation médicale particulière. Un professionnel de santé pourra évaluer le produit, la dose et l’interprétation d’un dosage de créatinine selon votre situation.