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Anna Hursey et Connor Green titrés au WTT Contender Istanbul 2026

Par Sarah Vidal

Publié le 24 novembre 2026 · 6 min de lecture

Anna Hursey et Connor Green ont remporté le double mixte du WTT Contender Istanbul 2026 en battant Evgeny Tikhonov et Maria Panfilova 3 manches à 0 en finale. Décroché le 14 novembre, à la veille de la clôture du tournoi, ce titre couronne leur première compétition disputée ensemble.

Troisième tête de série, la paire formée par l'Anglais Connor Green et la Galloise Anna Hursey a franchi quatre tours. Deux remontées en cinq manches ont précédé une finale gagnée 11-7, 12-10, 11-9. Ce parcours montre pourquoi le double ne se résume pas à additionner les qualités de deux joueurs de simple.

Anna Hursey et Connor Green ont construit leur titre au WTT Contender Istanbul 2026 en quatre étapes : un premier succès contre Leonardo Iizuka et Laura Watanabe, une remontée après deux manches perdues en quart de finale, une demi-finale gagnée au set décisif, puis une finale maîtrisée face aux quatrièmes têtes de série.

Table Tennis England a annoncé leur victoire le 14 novembre 2026. Le WTT Contender Istanbul, programmé du 10 au 15 novembre, s'est achevé le lendemain. Selon le média spécialisé Eleven, il s'agit du premier titre WTT obtenu au-dessus du niveau Feeder par chacun des deux joueurs.

La paire britannique a commencé son tableau contre les Brésiliens Leonardo Iizuka et Laura Watanabe. Ses trois derniers matchs se résument ainsi :

Tour Adversaires Score Élément marquant Quart de finale Guilherme Teodoro et Giulia Takahashi 3-2 Remontée après la perte des deux premières manches Demi-finale Lim Yunoh et Joo Cheonhui 3-2 Victoire 11-5 dans la manche décisive Finale Evgeny Tikhonov et Maria Panfilova 3-0 Quatre balles de manche sauvées dans le deuxième set

Ces déplacements peuvent être travaillés sur une table de ping-pong adaptée à votre espace de jeu. Une zone suffisamment dégagée autour du plateau facilite les sorties latérales et le replacement après chaque frappe.

Deux remontées en cinq manches avant la finale

Le quart de finale a constitué le premier grand test. Opposés aux Brésiliens Guilherme Teodoro et Giulia Takahashi, Green et Hursey ont perdu les deux premières manches 6-11 et 7-11. Ils ont ensuite inversé le match en gagnant 11-2, 11-9 et 11-3.

Cette réaction ne peut pas être attribuée avec certitude à un ajustement précis à partir du seul score. En double, une paire en difficulté peut toutefois modifier ses services, la direction de ses remises et ses déplacements afin de mieux libérer la table. La troisième manche remportée 11-2 marque une rupture nette dans le rapport de force.

La demi-finale contre les Sud-Coréens Lim Yunoh et Joo Cheonhui a encore exigé cinq manches. Après avoir cédé la première 7-11, les Britanniques ont pris les deux suivantes 13-11 et 11-3. Lim et Joo ont prolongé la rencontre en remportant la quatrième 17-15, mais Green et Hursey ont gagné la manche décisive 11-5.

Disputer deux matchs consécutifs en cinq manches oblige les partenaires à préserver leur coordination malgré la pression. Pour travailler la précision des remises, une raquette de ping-pong adaptée à votre niveau doit offrir un équilibre cohérent entre contrôle et vitesse.

Pourquoi l'alternance des frappes change-t-elle toute la tactique ?

En double, les partenaires doivent jouer la balle à tour de rôle, conformément aux lois du tennis de table publiées par l'International Table Tennis Federation. Après sa frappe, chaque pongiste doit donc quitter assez vite la zone de jeu pour laisser à son partenaire un accès direct à la balle suivante.

Cette règle crée une contrainte absente du simple. Un joueur ne peut pas enchaîner deux coups, même si la balle revient naturellement dans sa zone. La qualité de sa frappe dépend donc aussi de la place laissée au partenaire. Un coup puissant suivi d'un replacement tardif peut désorganiser toute la séquence.

Les déplacements dessinent souvent une boucle autour d'un coin de la table. Le joueur qui vient de frapper s'écarte, son partenaire avance, puis les rôles s'inversent. Le schéma varie selon la main dominante des pongistes, la profondeur de la balle et la direction du retour adverse.

Une paire efficace cherche notamment à :

définir qui prend les balles proches de la zone médiane ;

diriger la balle vers un emplacement compatible avec le replacement du partenaire ;

éviter de rester face à la table après sa frappe ;

adapter l'amplitude du déplacement à la vitesse de l'échange ;

préserver un rythme commun lorsque la pression augmente.

Les remontées de Green et Hursey en quart et en demi-finale illustrent la nécessité de maintenir cette continuité. Dans une manche décisive, une hésitation de placement peut offrir une balle facile ou provoquer une faute directe.

Pourquoi le placement après le service est-il déterminant en double ?

Après avoir servi, le pongiste doit libérer l'espace dont son partenaire aura besoin pour jouer le troisième coup. Le service prépare donc une séquence collective : son effet, sa longueur et sa direction cherchent à provoquer une remise exploitable, tandis que le serveur doit sortir rapidement de la zone de frappe.

Les règles de l'ITTF imposent en double un service diagonal, de la demi-table droite du serveur vers la demi-table droite du relanceur. Cette obligation réduit les directions disponibles. Le serveur conserve néanmoins la possibilité de varier l'effet, la longueur et le rythme dans les limites réglementaires.

Le placement devient particulièrement délicat lorsque la remise revient vite au centre. Si le serveur tarde à s'écarter, son partenaire doit contourner son corps ou jouer en retard. Une sortie trop anticipée peut, à l'inverse, rendre le schéma plus lisible pour les adversaires.

Le travail tactique porte donc sur une chaîne complète :

choisir un service compatible avec le coup fort du partenaire ; anticiper les remises les plus probables ; sortir de l'axe dès que la balle a quitté la raquette ; laisser le partenaire jouer sans gêner sa gestuelle ; se replacer pour la frappe suivante en respectant l'alternance.

Cette organisation aide à mesurer la difficulté du deuxième set de la finale. Menés 6-10, Green et Hursey ont écarté quatre balles de manche consécutives, puis gagné 12-10. Ils ont ainsi inscrit les six derniers points du set sans rompre leur ordre de frappe.

Une finale gagnée en trois manches face aux quatrièmes têtes de série

En finale, Green et Hursey ont battu Evgeny Tikhonov et Maria Panfilova 11-7, 12-10 et 11-9 en 26 minutes. Le score de 3-0 traduit une victoire directe, mais les deux dernières manches sont restées serrées. Le renversement du deuxième set a empêché la paire adverse de revenir à une manche partout.

Dans la première manche, les futurs champions étaient menés 4-6 avant de passer devant 9-6 et de conclure 11-7, selon Table Tennis England. Dans la suivante, leurs adversaires n'avaient besoin que d'un point à 10-6, mais Green et Hursey ont remporté six échanges de suite. La troisième manche, gagnée avec deux points d'écart, leur a permis de conclure sans disputer un troisième match en cinq sets.

Le titre d'Istanbul constitue un repère dans la progression internationale des deux Britanniques, sans préjuger de leurs prochains résultats. Il confirme surtout leur capacité à gérer des scénarios opposés : un retard de deux manches, une demi-finale prolongée après un set perdu 15-17, puis une finale remportée en trois manches.

Pour replacer cette victoire dans le circuit international, vous pouvez consulter le parcours d'Alexis Lebrun au WTT Star Contender Astana 2026 et les résultats français au WTT Champions Francfort 2026. Ces compétitions offrent d'autres exemples des exigences techniques et tactiques du circuit WTT.

Pour un joueur amateur, la leçon tactique est claire : une paire ne cherche pas seulement à frapper plus fort. Elle organise chaque coup afin de faciliter le suivant. Service, sortie de trajectoire, communication et alternance forment un même système, que Green et Hursey ont su préserver jusque dans les moments serrés.

Reprenez l'entraînement progressivement et adaptez son intensité à votre condition physique. En cas de douleur, de malaise ou de reprise après un problème de santé, demandez conseil à un professionnel de santé.