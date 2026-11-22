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OMS et activité physique des adolescents : le bilan mondial 2025

Par Sarah Vidal

Publié le 22 novembre 2026 · 6 min de lecture

En 2025, un adolescent sur quatre dans le monde n’a déclaré aucune journée comprenant au moins 60 minutes d’activité physique, soit environ 240 millions de jeunes de 11 à 17 ans. Publiée le 4 novembre 2026, l’analyse mondiale de l’OMS montre aussi que les filles restent moins actives que les garçons et que la situation a peu évolué depuis 2010.

Que révèle la nouvelle étude mondiale de l’OMS ?

La nouvelle analyse sur l’OMS et l’activité physique des adolescents repose sur 389 enquêtes menées auprès de plus de 3,2 millions de jeunes de 11 à 17 ans dans 140 pays et territoires. Elle estime le nombre de jours durant lesquels les adolescents ont déclaré au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à soutenue.

Selon les résultats publiés dans The Lancet Global Health, 25 % des adolescents n’ont déclaré aucun jour actif au cours de la semaine précédente en 2025. À l’autre extrémité, seulement 14 % ont atteint le seuil de 60 minutes pendant chacun des sept jours.

Indicateur mondial en 2025 Résultat Aucun jour avec au moins 60 minutes d’activité 25 % Sept jours actifs sur sept 14 % Adolescents concernés par aucun jour actif Environ 240 millions Population incluse dans l’analyse Plus de 3,2 millions de jeunes

L’OMS observe peu d’amélioration depuis 2010 et indique qu’aucun pays ne suit actuellement une trajectoire compatible avec la cible mondiale pour 2030. Ces résultats prolongent le rapport de l’OMS sur les inégalités d’activité physique, qui rappelle le rôle de l’environnement, de la sécurité et de l’accès à des possibilités de pratique adaptées.

Ces données ne signifient pas qu’un quart des adolescents ne bouge jamais. Elles indiquent que ces jeunes n’ont déclaré, pendant la semaine étudiée, aucune journée atteignant le seuil de 60 minutes. L’enquête repose sur des réponses déclaratives et mesure des journées suffisamment actives, pas chaque mouvement effectué.

Les compléments alimentaires ne compensent pas un quotidien peu actif. Un contenu sur la créatine et ses usages peut apporter des informations générales, mais la consommation d’un complément par un mineur ne doit pas être banalisée et mérite l’avis d’un professionnel de santé.

Pourquoi l’écart entre les filles et les garçons persiste-t-il ?

Les filles restent moins actives que les garçons dans presque tous les pays et dans toutes les régions de l’OMS. En 2025, 28 % des filles n’ont déclaré aucun jour atteignant 60 minutes d’activité, contre 22 % des garçons. Seules 11 % des filles ont été actives tous les jours, contre 17 % des garçons.

L’analyse établit cet écart sans lui attribuer une cause unique. L’OMS appelle à créer des possibilités plus sûres, accessibles et adaptées aux préférences des jeunes. Le coût, le manque de temps, le sentiment d’insécurité, les normes sociales ou une offre sportive peu attractive peuvent constituer des obstacles différents selon les pays et les situations.

Les réponses ne peuvent donc pas se limiter à demander aux adolescentes de faire davantage d’efforts. Proposer plusieurs formes de mouvement, laisser une place au choix et ne pas centrer chaque activité sur la compétition peut faciliter une pratique régulière.

La marche rapide, la danse, le vélo, le renforcement musculaire ou les sports de raquette peuvent contribuer au temps d’activité. L’intensité modérée correspond à un effort qui accélère sensiblement la respiration et le rythme cardiaque, tout en restant adapté aux capacités de la personne.

Une journée active équivaut-elle à une séance de sport ?

Une journée active ne suppose pas obligatoirement un entraînement organisé dans un club ou une salle. Dans l’analyse, le seuil correspond à au moins 60 minutes cumulées d’activité physique modérée à soutenue, provenant notamment des déplacements, de l’école, des loisirs, des tâches quotidiennes ou d’une séance sportive structurée.

Une séance structurée possède généralement un horaire, un objectif et un contenu défini, par exemple un échauffement, des exercices techniques et une phase de récupération. Une journée active peut au contraire additionner plusieurs périodes plus courtes. Marcher rapidement jusqu’au collège, prendre les escaliers, jouer dehors et bouger à la maison contribuent au total quotidien.

Cette distinction compte pour les adolescents qui n’aiment pas la compétition ou ne disposent pas d’un club à proximité. Une partie de tennis de table peut devenir une activité dynamique. Pour débuter, une raquette de ping-pong adaptée compte moins que la régularité des échanges et le temps réellement passé en mouvement.

Pour augmenter progressivement l’activité physique à la maison, un rendez-vous court et régulier est souvent plus réaliste qu’une longue séance imposée. Dix à vingt minutes de mouvement choisies avec l’adolescent, répétées dans la semaine et complétées par des déplacements actifs, peuvent constituer un point de départ sans présenter ce format comme un objectif médical universel.

Une activité domestique ne demande pas nécessairement de matériel. Selon l’espace disponible, les capacités du jeune et ses préférences, plusieurs options sont possibles :

marcher rapidement sur place ou danser sur quelques morceaux ;

réaliser des squats contrôlés ou des mouvements de faible amplitude ;

effectuer des pompes contre un mur ou sur un support stable ;

alterner de courtes périodes de mouvement et de récupération ;

jouer avec un ballon ou une raquette lorsque l’espace le permet ;

pédaler à une intensité adaptée sur un appareil correctement réglé.

Une table de ping-pong pour jouer en famille peut favoriser une pratique spontanée si le logement offre assez d’espace. Un vélo d’appartement adapté au foyer constitue une autre possibilité, mais aucun achat n’est indispensable pour commencer à bouger.

L’adolescent peut participer au choix de l’activité, du moment et de la musique. Une promenade familiale, quelques minutes de danse ou une pause active entre deux périodes assises sont également utiles. Le plaisir, l’accessibilité et la régularité favorisent davantage la continuité qu’un programme trop ambitieux.

Quels repères utiliser pour progresser sans décourager ?

L’OMS recommande aux enfants et adolescents de 5 à 17 ans une moyenne d’au moins 60 minutes par jour d’activité physique principalement aérobie, d’intensité modérée à soutenue, sur l’ensemble de la semaine. Des activités soutenues renforçant les muscles et les os devraient être intégrées au moins trois jours par semaine.

Ce repère indique une direction et ne signifie pas qu’une durée inférieure serait inutile. L’OMS précise que commencer par de petites quantités d’activité et augmenter progressivement la fréquence, l’intensité et la durée est préférable pour les jeunes peu actifs. Toute activité physique vaut mieux qu’aucune, dans le respect des capacités et de l’état de santé.

Pour suivre une progression sans focaliser l’attention sur le poids ou la performance, vous pouvez observer :

le nombre de jours comportant une activité choisie ;

la durée approximative du temps passé en mouvement ;

la variété des activités pratiquées ;

le plaisir ressenti et l’envie de recommencer ;

la réduction des longues périodes passées assis.

La sédentarité et le manque d’activité physique ne sont pas synonymes. Un adolescent peut atteindre les recommandations d’activité tout en restant assis une grande partie de la journée. Des pauses, des déplacements à pied et des loisirs actifs peuvent donc compléter une séance sportive organisée.

Ce que ces chiffres changent pour les familles

Les estimations mondiales ne renvoient pas la responsabilité aux seuls adolescents. L’OMS appelle les pouvoirs publics, les écoles, les collectivités et les familles à créer des possibilités sûres, accessibles et adaptées aux préférences des jeunes, avec une attention particulière portée aux obstacles rencontrés par les filles.

À l’échelle familiale, la priorité consiste à faciliter le mouvement au quotidien : trajets actifs lorsque les conditions sont sûres, pauses pendant les périodes assises, activités partagées et accès simple au matériel déjà disponible. Une progression modeste et régulière est généralement plus réaliste qu’une séance intense isolée.

En cas de douleur, de malaise à l’effort, de maladie chronique, de handicap ou de reprise après une longue période d’inactivité, demandez conseil à un médecin ou à un professionnel de santé. Les recommandations générales ne remplacent pas un avis adapté à la situation de l’adolescent.