Tennis de table

Coupe du monde mixte tennis de table 2026 : les Bleus et le format

Par Thomas Lebreton

Publié le 17 novembre 2026 · 6 min de lecture

La Coupe du monde mixte de tennis de table 2026 réunira 20 équipes à Chengdu, en Chine, du 29 novembre au 6 décembre. La France se présentera avec huit pongistes, dont Alexis et Félix Lebrun, dans une compétition où simples, doubles et double mixte alimentent un même score collectif.

La Fédération française de tennis de table a annoncé la sélection tricolore le 5 novembre 2026. Cette quatrième édition doit permettre aux Bleus de viser un résultat immédiat, mais aussi de travailler les équilibres d'une équipe mixte avant l'entrée de cette épreuve au programme olympique de Los Angeles 2028.

Quand se joue la Coupe du monde mixte tennis de table 2026 ?

La Coupe du monde mixte tennis de table 2026 se déroulera du 29 novembre au 6 décembre au Chengdu High-Tech Zone Center Gymnasium. Selon l'ITTF, 20 équipes issues de cinq confédérations continentales participeront à cette édition, la quatrième depuis la création du tournoi dans la ville chinoise en 2023.

Le rendez-vous arrive en fin de saison internationale. La France retrouvera les principales nations mondiales après une année marquée par plusieurs compétitions individuelles et collectives. Vous pouvez replacer cette sélection dans son contexte grâce à notre bilan des championnats continentaux de tennis de table 2026.

Chengdu ne propose pas une juxtaposition de tableaux masculins et féminins. Chaque rencontre mobilise les deux composantes de l'équipe et impose au staff de répartir ses forces entre plusieurs spécialités. Pour pratiquer sur un équipement adapté, notre guide de la meilleure table de ping-pong détaille les dimensions, les plateaux et les critères de stabilité à examiner.

Qui sont les huit Français sélectionnés pour Chengdu ?

La FFTT a retenu quatre joueuses et quatre joueurs : Nina Guo Zheng, Charlotte Lutz, Prithika Pavade, Jia Nan Yuan, Flavien Coton, Simon Gauzy, Alexis Lebrun et Félix Lebrun. La sélection associe des pongistes habitués aux grands rendez-vous et de jeunes joueurs appelés à gagner de l'expérience dans un format collectif exigeant.

Joueuses Joueurs Nina Guo Zheng Flavien Coton Charlotte Lutz Simon Gauzy Prithika Pavade Alexis Lebrun Jia Nan Yuan Félix Lebrun

Félix Lebrun et Alexis Lebrun constituent deux options majeures du secteur masculin. Simon Gauzy apporte son expérience internationale, tandis que Flavien Coton complète le groupe avec un profil plus jeune. Leur présence offre au staff plusieurs solutions pour répartir les joueurs entre simple, double masculin et double mixte.

Chez les femmes, Jia Nan Yuan et Prithika Pavade possèdent une expérience importante en simple comme en double. Charlotte Lutz et Nina Guo Zheng élargissent les possibilités de composition. Âgée de 16 ans lors de l'annonce de la sélection, Nina Guo Zheng intègre un collectif dans lequel chaque association peut peser sur plusieurs manches.

Patrick Chila et Nathanaël Molin figurent dans l'encadrement annoncé par la FFTT. Leur travail consistera notamment à choisir le double mixte, à préserver des options fortes pour les simples et à préparer les deux doubles susceptibles de décider de la rencontre.

Une rencontre comprend jusqu'à cinq matchs : double mixte, simple féminin, simple masculin, double féminin et double masculin. Chaque match se dispute obligatoirement en trois manches. La première équipe qui atteint huit manches gagnées remporte la rencontre, même si les cinq matchs prévus n'ont pas tous été joués.

Le double mixte ouvre la rencontre. Le simple féminin et le simple masculin suivent. Les doubles féminin et masculin complètent le programme si le score collectif l'exige. La rencontre s'arrête dès qu'une équipe totalise huit manches.

Un match individuel produit donc un score de 3 à 0 ou de 2 à 1. Une manche remportée reste acquise au total collectif, même lorsque le joueur ou la paire perd son match. Une défaite individuelle par deux manches à une peut ainsi rapprocher l'équipe du seuil nécessaire à la victoire.

Les pongistes alignés en double mixte ne peuvent pas ensuite jouer les simples de la même rencontre. Un joueur peut toutefois être engagé dans deux matchs au maximum. Cette règle oblige les sélectionneurs à anticiper l'ensemble de la feuille de rencontre avant de désigner leurs titulaires.

L'ordre des deux doubles de fin de rencontre est établi selon la procédure prévue par le règlement de la compétition. Ce point peut devenir décisif, puisque le second double n'est pas disputé si l'une des équipes atteint huit manches avant son lancement.

Pourquoi la composition française sera-t-elle déterminante ?

La composition sera déterminante parce que le format récompense la profondeur du groupe autant que les performances individuelles. Le staff doit former un double mixte efficace sans affaiblir les simples, puis conserver deux paires compétitives pour la fin de la rencontre. Une sélection déséquilibrée peut perdre de précieuses manches malgré la présence de joueurs très bien classés.

La France dispose de plusieurs configurations. Alexis et Félix Lebrun représentent des options fortes en simple ou en double masculin, mais leur utilisation doit être conciliée avec les autres besoins de la feuille de match. Simon Gauzy, Flavien Coton, Jia Nan Yuan, Prithika Pavade, Charlotte Lutz et Nina Guo Zheng offrent des associations aux profils variés.

Chaque manche ayant une valeur directe dans le score collectif, les joueurs doivent rester engagés après la perte des deux premières. Le gain de la troisième manche limite les dégâts et peut modifier la suite de la rencontre. Cette logique distingue nettement la Coupe du monde mixte d'une confrontation classique fondée uniquement sur le nombre de matchs remportés.

La complémentarité technique comptera aussi dans les doubles : prise d'initiative, qualité de remise, placement et alternance des coups influencent l'efficacité d'une paire. Pour choisir un équipement selon votre pratique, consultez notre comparatif consacré à la raquette de ping-pong adaptée à votre niveau.

Quel lien existe-t-il avec les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ?

La compétition de Chengdu sert de terrain d'observation avant Los Angeles 2028, sans constituer une répétition garantie du règlement olympique. Le 9 avril 2025, la commission exécutive du Comité international olympique a approuvé l'ajout d'une épreuve par équipes mixtes au programme du tennis de table pour les prochains Jeux.

Le programme olympique de Los Angeles comprendra six épreuves : les simples masculin et féminin, les doubles masculin et féminin, le double mixte et la nouvelle compétition par équipes mixtes. Les doubles séparés feront leur retour, tandis que les anciennes épreuves par équipes masculine et féminine laisseront place à l'épreuve mixte.

L'ITTF présente la Coupe du monde mixte comme une étape sur la route de Los Angeles. Les sélections peuvent y éprouver la gestion d'un groupe paritaire, la constitution des paires et les choix tactiques propres à un score calculé manche par manche. Les modalités exactes des Jeux restent toutefois celles du programme et du règlement olympiques, pas automatiquement celles de Chengdu.

La France possède déjà plusieurs pongistes installés au plus haut niveau international. Pour replacer les sélectionnés dans la hiérarchie récente, consultez notre analyse du classement mondial de tennis de table après Montpellier 2026.

Quels choix faudra-t-il observer pendant la compétition ?

Les premières feuilles de rencontre montreront quels joueurs sont privilégiés en simple et quelle paire reçoit la responsabilité d'ouvrir en double mixte. L'utilisation de Nina Guo Zheng et de Flavien Coton sera également instructive, car Chengdu peut leur apporter une expérience collective face à des adversaires de premier plan.

la paire de double mixte choisie selon l'adversaire ;

choisie selon l'adversaire ; la répartition d'Alexis et Félix Lebrun entre simples et doubles ;

la capacité des Bleus à arracher une manche dans un match mal engagé ;

les associations retenues en doubles féminin et masculin ;

les ajustements effectués entre deux rencontres.

La Coupe du monde mixte tennis de table 2026 donnera ainsi deux indications : le niveau immédiat de la France face aux meilleures nations et l'avancement de sa construction collective avant Los Angeles 2028. À Chengdu, une seule manche peut changer le scénario d'une rencontre et révéler la profondeur réelle d'une sélection.