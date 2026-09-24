Tennis de table

Coupe du monde de tennis de table 2027 à Montpellier : dates et format

Par Thomas Lebreton

Publié le 24 septembre 2026 · 5 min de lecture

La Coupe du monde de tennis de table 2027 à Montpellier se déroulera du 29 mars au 4 avril à la Sud de France Arena. Annoncé officiellement le 17 septembre 2026, ce rendez-vous réunira pour la première fois en France les Coupes du monde individuelles masculine et féminine sur un même site.

Montpellier accueillera ainsi les meilleurs pongistes qualifiés pendant une semaine. L’événement prolongera la dynamique du tennis de table français avant une deuxième Coupe du monde individuelle organisée dans l’Hexagone, à Paris en 2028.

Que prévoit l’annonce officielle pour Montpellier en 2027 ?

L’International Table Tennis Federation et la Fédération Française de Tennis de Table ont annoncé le 17 septembre 2026 que la Coupe du monde individuelle se tiendrait du 29 mars au 4 avril 2027 à la Sud de France Arena, située à Pérols, au sud de Montpellier.

L’événement sera organisé par la FFTT avec l’ITTF et le World Table Tennis Management Group. Les compétitions de simple masculin et de simple féminin se dérouleront durant la même semaine. Chaque tableau conservera toutefois son propre parcours sportif et désignera son vainqueur.

La FFTT présente cette réunion des deux compétitions comme une première sur le territoire français. Pour les spectateurs, elle permettra de suivre les principaux tableaux mondiaux sans devoir se rendre sur deux événements distincts. Si cette actualité vous incite à pratiquer, le guide consacré à la meilleure table de ping-pong selon votre usage explique les critères à comparer.

Information Situation au 24 septembre 2026 Lieu Sud de France Arena, à Pérols Dates Du 29 mars au 4 avril 2027 Épreuves Simple masculin et simple féminin Billetterie Modalités non encore publiées Joueurs qualifiés Liste non encore publiée

Les annonces initiales ne précisent pas encore les horaires des sessions, les tarifs, les critères détaillés de qualification ni la composition des tableaux. Ces informations devront être vérifiées dans les prochains règlements et communiqués officiels.

Quel sera le format de la Coupe du monde individuelle ?

La Coupe du monde de Montpellier associera deux compétitions parallèles, l’une masculine et l’autre féminine, organisées aux mêmes dates et dans la même enceinte. Le nombre définitif de participants, la formule des groupes et le déroulement de la phase finale n’ont cependant pas encore été confirmés pour 2027.

L’édition 2025 de la Coupe du monde de Macao peut servir de point de comparaison, sans préjuger du futur règlement. L’ITTF avait alors retenu 48 joueurs et 48 joueuses, répartis dans 16 groupes de trois avant une phase à élimination directe.

Ce précédent donne une idée de l’ampleur sportive du tournoi, mais il ne doit pas être présenté comme le format arrêté pour Montpellier. Seuls les documents propres à l’édition 2027 permettront de connaître le système de qualification, le nombre de rencontres et les conditions de passage vers le tableau final.

Les dimensions de l’aire de jeu et du matériel influencent aussi la lecture des échanges. Notre page sur les dimensions réglementaires d’une table de ping-pong rappelle notamment les mesures officielles d’une table de compétition.

Pourquoi la Sud de France Arena accueillera-t-elle la compétition ?

La Sud de France Arena est une enceinte couverte et modulable conçue pour recevoir des manifestations sportives, des spectacles et de grands événements. Implantée à Pérols, dans la métropole de Montpellier, elle permet de regrouper les tables, les installations techniques, les espaces d’accueil et les tribunes sur un même site.

Le choix de Montpellier possède également une forte cohérence sportive. La ville est associée aux parcours d’Alexis et Félix Lebrun ainsi qu’au club Montpellier Tennis de Table. Cet ancrage local peut favoriser la mobilisation des licenciés, des clubs et d’un public déjà familier du très haut niveau.

Félix Lebrun a remporté la médaille de bronze du simple masculin aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il a ensuite obtenu une autre médaille de bronze dans l’épreuve masculine par équipes avec Alexis Lebrun et Simon Gauzy. Sa participation à Montpellier en 2027 ne peut néanmoins pas être annoncée avant la confirmation des critères de qualification et des joueurs engagés.

Pour suivre un autre rendez-vous du circuit, vous pouvez consulter le bilan consacré à Alexis Lebrun au WTT Star Contender d’Astana 2026.

Pourquoi cette attribution compte-t-elle pour le tennis de table français ?

L’accueil de la Coupe du monde individuelle en 2027 donne au tennis de table français une exposition internationale prolongée après les Jeux de Paris 2024. Il offre également aux clubs et aux jeunes pratiquants français un accès plus direct à une compétition majeure réunissant les tableaux masculin et féminin.

Selon l’ITTF, Montpellier deviendra la quatrième ville hôte d’une Coupe du monde organisée en France et la première à recevoir cet événement sous cette forme. Cette attribution témoigne de la capacité de la FFTT et de ses partenaires à préparer un rendez-vous mondial dans une grande enceinte.

La perspective de 2028 doit toutefois être formulée correctement. Paris accueillera la Coupe du monde individuelle ITTF en 2028, pour une deuxième édition consécutive organisée en France après Montpellier. Il ne s’agit pas des Jeux olympiques de 2028, qui auront lieu à Los Angeles.

Cette succession Montpellier 2027 puis Paris 2028 peut installer le tournoi dans la durée auprès du public français. Elle ne garantit ni la présence d’un joueur précis ni les résultats de l’équipe de France, mais elle offre deux occasions rapprochées de voir évoluer l’élite mondiale sur le territoire national.

Vous pouvez retenir les dates et identifier dès maintenant les possibilités d’accès à Pérols, mais il reste préférable d’attendre l’ouverture de la billetterie officielle avant de finaliser votre séjour. Les horaires quotidiens, les catégories de places et les conditions d’entrée n’étaient pas publiés lors de l’annonce du 17 septembre 2026.

Avant votre déplacement, pensez à vérifier :

la date d’ouverture de la billetterie officielle ;

les horaires et le contenu de chaque session ;

les moyens de transport desservant la Sud de France Arena ;

les règles d’accès et les objets autorisés dans l’enceinte ;

la publication des tableaux masculin et féminin.

La liste des joueurs pourra évoluer jusqu’à la validation des qualifications. Méfiez-vous donc des annonces non officielles et consultez les communications de la FFTT et de l’ITTF avant de réserver une session pour suivre un pongiste en particulier.

Si vous souhaitez reprendre le tennis de table avant l’événement, choisissez un équipement adapté à votre niveau. Le guide de la meilleure raquette de ping-pong selon votre pratique détaille les critères utiles pour le loisir, l’entraînement et la compétition.

Quelles informations sont déjà confirmées ?

La ville, l’enceinte, les dates et la présence des deux compétitions individuelles sont confirmées. La Coupe du monde se déroulera à la Sud de France Arena du 29 mars au 4 avril 2027, avec un tableau masculin et un tableau féminin réunis pendant la même semaine.

Les prochaines annonces attendues concernent le règlement sportif, les qualifications, les horaires et la billetterie. Ces éléments préciseront l’expérience proposée aux spectateurs et permettront d’organiser un déplacement à Montpellier sur des bases fiables.