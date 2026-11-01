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Prithika Pavade décroche le bronze européen 2026 à Ljubljana

Par Sarah Vidal

Publié le 1 novembre 2026 · 6 min de lecture

Prithika Pavade a obtenu sa première médaille européenne individuelle chez les seniors lors des Championnats d’Europe 2026 de tennis de table à Ljubljana. Assurée du podium dès le 17 octobre, la Française a décroché le bronze le 18 octobre après une demi-finale perdue en sept manches contre la future championne Elizabet Abraamian.

Son parcours comprend une victoire contre Sabine Winter, tête de série numéro un, puis un quart de finale maîtrisé face à Elena Zaharia. Prithika Pavade devient ainsi la première Française médaillée européenne en simple dames depuis 2012.

Prithika Pavade a construit sa médaille en remportant trois matchs consécutifs dans le tableau principal. Après avoir battu Adina Diaconu en seizièmes de finale, elle a éliminé la favorite Sabine Winter en huitièmes, puis dominé Elena Zaharia en quart de finale pour obtenir sa place sur le podium continental.

La Française a d’abord écarté la Roumaine Adina Diaconu par quatre manches à deux le 15 octobre 2026. Cette victoire l’a conduite vers un huitième de finale particulièrement relevé contre Sabine Winter, tenante du titre européen et première tête de série du tournoi.

Ces rencontres disputées à l’Arena Stožice illustrent l’importance de la vitesse, du placement et de la qualité du rebond au plus haut niveau. Pour mieux comprendre les caractéristiques du support de jeu, vous pouvez consulter notre guide consacré au choix de la meilleure table de ping-pong.

Tour Adversaire Résultat Date Seizième de finale Adina Diaconu Victoire 4 à 2 15 octobre 2026 Huitième de finale Sabine Winter Victoire 4 à 2 16 octobre 2026 Quart de finale Elena Zaharia Victoire 4 à 0 17 octobre 2026 Demi-finale Elizabet Abraamian Défaite 3 à 4 18 octobre 2026

La victoire contre Sabine Winter change la dimension du parcours

Le 16 octobre 2026, l’European Table Tennis Union a présenté le succès de Prithika Pavade contre Sabine Winter comme l’une des principales surprises des European Championships de Ljubljana. La Française a éliminé la tête de série numéro un en six manches, quatre à deux, pour rejoindre les quarts de finale.

La portée de cette performance tient au statut de l’adversaire. Sabine Winter abordait la compétition en tant que championne d’Europe en titre et favorite du tableau. Prithika Pavade a pourtant remporté les deux dernières manches, dont la sixième 12 à 10, pour conclure le match.

Cette victoire ne garantissait pas encore une médaille, mais elle a constitué le tournant du parcours. Pavade venait d’écarter l’une des principales prétendantes au titre et devait confirmer dès le lendemain contre Elena Zaharia. Pour les pratiquants, notre guide de la meilleure raquette de ping-pong explique notamment l’influence du bois et des revêtements sur le contrôle et les rotations.

Le résultat contre Winter montre que Pavade peut battre une référence européenne dans une rencontre à élimination directe. La valeur de son tournoi dépendait toutefois de sa capacité à enchaîner après cet exploit, face à une adversaire qui avait elle aussi atteint les quarts de finale.

Un quart de finale maîtrisé contre Elena Zaharia

Prithika Pavade s’est assurée sa première médaille européenne en simple le 17 octobre 2026 en battant Elena Zaharia quatre manches à zéro. La Française s’est imposée 11 à 4, 11 à 9, 16 à 14 et 11 à 8, sans perdre un set dans le match qui déterminait l’accès au dernier carré.

Dans cette compétition, les deux joueuses éliminées en demi-finales reçoivent une médaille de bronze. La qualification de Pavade lui garantissait donc une place sur le podium avant même sa rencontre suivante.

L’ETTU a annoncé le 17 octobre que Prithika Pavade et l’Allemande Annett Kaufmann obtenaient toutes les deux leur première médaille européenne en simple. Pavade n’a donc pas seulement éliminé la favorite du tableau : elle a confirmé cette victoire par un résultat continental majeur.

Une victoire de référence contre Sabine Winter, tête de série numéro un.

contre Sabine Winter, tête de série numéro un. Un quart de finale remporté sans concéder de manche contre Elena Zaharia.

Une première qualification dans le dernier carré européen du simple dames.

Une première médaille européenne individuelle chez les seniors.

Le résultat met également en lumière la continuité entre les compétitions de formation et le niveau senior. Le Top 10 européen jeunes 2026 à Antibes donne un autre aperçu des confrontations continentales qui accompagnent la progression des pongistes français.

Que s’est-il passé pendant la demi-finale en sept manches ?

Prithika Pavade s’est inclinée quatre manches à trois contre Elizabet Abraamian le 18 octobre 2026. La Française a mené à trois reprises dans cette demi-finale et disposé d’une balle de match, mais Abraamian a remporté la sixième manche 12 à 10, puis la manche décisive 13 à 11.

Le score détaillé, présenté du point de vue d’Abraamian, est le suivant : 8 à 11, 11 à 5, 7 à 11, 11 à 8, 8 à 11, 12 à 10 et 13 à 11. Pavade a donc gagné les première, troisième et cinquième manches avant de voir son adversaire revenir chaque fois au score.

La septième manche s’est prolongée au-delà des onze points nécessaires, puisqu’il fallait conserver deux points d’écart. Pavade a écarté une première balle de match à 10 à 11, mais Abraamian a finalement conclu 13 à 11.

L’issue est serrée, mais elle ne diminue pas la portée du tournoi de la Française. Elizabet Abraamian, tête de série numéro 35 et issue des qualifications, a ensuite battu Annett Kaufmann quatre manches à trois en finale. Selon l’ETTU, elle est devenue la première joueuse issue des qualifications à remporter le titre européen en simple.

La Fédération française de tennis de table a confirmé le bronze de Prithika Pavade le 18 octobre. La joueuse termine ainsi son tournoi avec une victoire contre la première tête de série, un quart de finale gagné sans perdre de manche et une demi-finale décidée par deux points dans le dernier set.

Pourquoi cette première médaille individuelle compte-t-elle autant ?

Cette médaille donne à Prithika Pavade une première référence continentale en simple chez les seniors. À 22 ans, la Française a démontré sa capacité à enchaîner plusieurs victoires dans un grand tableau, à battre la tenante du titre et à rivaliser jusqu’à la manche décisive avec la future championne.

Le résultat possède aussi une dimension historique pour le tennis de table français. Selon L’Équipe et Ouest-France, Prithika Pavade est la première Française à monter sur un podium européen en simple depuis 2012. Cette médaille intervient quatorze ans après la précédente présence tricolore dans le dernier carré féminin.

Le bronze de Ljubljana complète un palmarès qui comprenait déjà deux titres de championne de France en simple. Un podium européen apporte toutefois un repère différent : il mesure la capacité à battre successivement des adversaires de plusieurs nations dans un tableau international à élimination directe.

La performance s’inscrit aussi dans un bilan collectif remarquable. Dans un bilan publié le 21 octobre 2026, l’European Table Tennis Union indique que la France a terminé en tête du tableau des médailles avec six récompenses : deux en or, une en argent et trois en bronze dans les cinq épreuves disputées à l’Arena Stožice.

Ce que le bronze de Ljubljana peut changer pour la suite

Le résultat de Ljubljana ne garantit pas de nouveaux podiums, mais il constitue une référence concrète pour Prithika Pavade. Elle sait désormais qu’elle peut éliminer la première tête de série d’un championnat majeur, maîtriser un quart de finale décisif et atteindre la fin d’une septième manche contre une future championne d’Europe.

La suite consistera à retrouver cette régularité dans les tournois internationaux et les grandes compétitions par équipes. Le bronze féminin contribue aussi à l’équilibre des résultats français lors d’une édition où les épreuves de simple et de doubles ont permis à la France de terminer en tête du classement continental.

Cette dynamique accompagne d’autres performances françaises observées en 2026, notamment le parcours d’Alexis Lebrun au WTT Star Contender Astana 2026. Pour Prithika Pavade, la médaille de Ljubljana repose sur trois succès consécutifs dans le tableau principal, dont deux contre des joueuses roumaines et un contre la favorite du tournoi.

Le bronze ne résume donc pas son championnat à un seul exploit. Il récompense une succession de matchs maîtrisés et replace Prithika Pavade parmi les joueuses françaises capables de viser les dernières phases d’un grand championnat individuel.